Procès Benjamin Mendy: petite victoire pour le Français, blanchi d’une accusation de viol

Le juge Stephen Everett a déclaré mardi Benjamin Mendy non coupable de l’une des huit accusations de viol qui pèsent sur l’international français, alors que le procès du défenseur de Manchester City, poursuivi pour viols et agressions sexuelles, s’est ouvert depuis mi-août dernier.

C’est une petite mais quand même une victoire pour Benjamin Mendy. Jugé actuellement en Angleterre dans le cadre de huit accusations de viol, l’ancien international français a été déclaré non coupable de l’une de ces accusations.

Le juge Stephen Everett a en effet annoncé mardi que les preuves apportées par le parquet sont insuffisantes pour condamner le défenseur de Manchester City pour les faits concernant la victime numéro sept. Son co-accusé, Louis Saha Matturie, a été également blanchi dans cette première affaire. Ce dernier a été déclaré non coupable de deux viols et d’une agression sexuelle sur la même femme pour des faits datant de juillet et août 2021.

Lors du procès, les avocats de la défense ont démontré que la jeune femme n’avait pas été violée et qu’il s’agissait d’une relation sexuelle consentie. Selon la presse britannique, les débats ont tourné autour d’une vidéo montrant les ébats entre l’accusatrice et Louis Saha Matturie. Cette dernière a même nié l’existence de l’enregistrement alors que sur la bande, on pouvait la voir regarder l’objectif tenu par Saha qui filmait la scène.

Champion du monde 2018 avec la France, Benjamin Mendy est poursuivi pour huit viols, une tentative de viols et une agression sexuelles contre sept femmes. Des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. L’ancien monégasque a jusqu’ici plaidé non coupable pour les dix chefs d’accusation pour lesquels il risque la prison à perpétuité.

Son co-accusé Louis Saha Matturie (non pas l’ancien joueur français de Manchester United, Louis Saha) est poursuivi pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes entre juillet 2012 et août 2021. Il a également plaidé non coupable. Leur procès démarré le 15 août dernier devrait durer plus de trois mois.