Prisons en France: 89 668 détenus au 1er août, un nouveau record

Les prisons françaises comptaient 89 668 détenus au 1er août 2026, un nouveau record, selon les statistiques officielles du ministère de la Justice. Ce chiffre marque une hausse de 6,5% en un an, dans un contexte de surpopulation carcérale chronique qui touche en premier lieu les maisons d’arrêt.

Le nombre de places opérationnelles s’établissait à la même date à 63 303, en progression de seulement 1,5% sur un an. Cet écart entre la croissance de la population détenue et celle des capacités d’accueil porte le taux d’occupation global à 141,6%, et jusqu’à 175% dans les seules maisons d’arrêt, où sont incarcérés les prévenus et les personnes condamnées à de courtes peines.

Faute de lits disponibles, 7 956 matelas étaient posés à même le sol dans les établissements pénitentiaires au 1er août, un nombre en hausse de 43,5% par rapport à la même date en 2025. Ce recours aux matelas au sol, solution de dernier ressort face à la saturation des cellules, s’est nettement accentué en un an.

La France demeure l’un des pays les plus touchés par la surpopulation carcérale au sein de l’Union européenne, derrière Chypre. Le rythme de progression du nombre de détenus continue de dépasser largement celui des créations de places, malgré les programmes de construction pénitentiaire engagés ces dernières années par les gouvernements successifs.

Une tendance haussière depuis plusieurs années

La population carcérale française s’inscrit dans une tendance haussière observée depuis plusieurs années. Ces données proviennent de la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues, publiée par le ministère de la Justice, qui distingue les personnes incarcérées de celles placées sous surveillance électronique ou sous d’autres aménagements de peine.