Primud 2022: Roseline Layo élue meilleure artiste variété urbaine

Nominée dans quatre catégories pour la septième édition du prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud), Roseline Layo a pu tirer son épingle du jeu. La chanteuse Ivoirienne a été élue meilleure artiste variété urbaine.

Considérée comme la nouvelle révélation de la musique urbaine, Roseline Layo figure sans surprise parmi les artistes qui ont été récompensés à la cérémonie de remise des prix aux meilleurs artistes urbains, PRIMUD 2022 qui s’est déroulée ce dimanche au Sofitel Hotel Ivoire.

En course pour le plus grand prix de la compétition aux côtés des artistes Ks Bloom, Didi D, Serges Beynaud et bien d’autres, la chanteuse dont la carrière a pris un nouvel envol depuis la sortie de son tube « Donnez-nous un peu », n’a pas pu surclasser ses adversaires.

Cependant, Roseline Layo a été récompensée meilleure artiste variété urbaine, au regard des expériences époustouflantes tout au long de cette année 2022 qui tire vers sa fin.

Pour rappel, le Primud d’or 2022, seul trophée accompagné d’une villa a été décroché par le rappeur gospel KS Bloom. L’artiste gospel a réussi à surpasser ses collègues Didi B et la chanteuse Roseline Layo.