Primud 2022 : Didi B tacle KS Bloom

La course au Primud d’Or 2022 vient d’être lancée. Et déjà les torchons ont commencé par brûler au sein des célébrités. Didi B du groupe Kiff No Beat vient d’envoyer des piques au rappeur gospel KS Bloom.

Le boss du Couper Décaler, Soumahoro Mauriféré , connu plus sous le pseudonyme Molare vient de lancer l’édition 2022 du Primud d’or, un prix pour désigner le meilleur artiste ivoirien de l’année. Et les clans d’adversité se créent déjà.

En effet le jeune rappeur Didi B perçu comme un vrai et sérieux prétendant du Primud d’or 2022 tacle déjà le chanteur gospel KS Bloom qui est aussi en course pour ce prix et avait même déjà fait savoir qu’il méritait ce sacre.

En effet, à en croire une publication de Didi B sur sa page Facebook, des choses pas trop catholiques se passent au sein de l’église de l’interprète de « c’est Dieu qui a commencé ». « Je suis passé devant Vases d’honneur là, y’a pas culte mais y’a lumière. Y’a veillée de Vote Primud là-bas tchia », a écrit Didi B.

Il faut noter que le verdict pour remporter le prix Primud d’Or se repose en majeure partie sur les votes du public. Donc toutes les stratégies sont possibles pour avoir de nombreux votes.

Pour rappel, Didi B est en tête de peloton sur l’arène musicale ivoirienne durant toute l’année avec ses titres à succès comme « tala », « en haut » et « Azalakapinhou ». Il a également marqué les esprits avec deux grands événements qui ont eu lieu au Palais de la Culture en l’espace de 3 mois.

Après avoir dévoilé officiellement son premier album solo intitulé « Mojotrône II » à travers un événement dénommé « RELEASE PARTY », dans la salle qui accueille les plus grands concerts en Côte d’Ivoire, Didi B a réédité le même exploit au cours de son concert du 27 août dernier dans la salle Anoumabo, qui était plein à craquer