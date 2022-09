Prétendue demande de reprise de la LEIP : les clarifications de Cyrille Gougbédji

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon n’a jamais ordonné la reprise totale de la liste électorale informatisée provisoire, a démenti le mandataire délégué de l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP) avant de donner la précision sur ce que le président Patrice Talon a recommandé.

Le mandataire délégué de l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP) est monté au créneau ce dimanche pour éclairer l’opinion sur la position du président de la République suite aux observations faites par certains acteurs politiques et organisations de la société civile sur la liste électorale informatisée provisoire.

Dans sa clarification, Dr Cyrille Gougbédji a martelé que le président Patrice Talon n’a jamais ordonné la reprise totale de la liste électorale informatisée provisoire comme cela se dit au sein de l’opinion. Pour le mandataire délégué de l’ANIP il s’agit de la pure désinformation que de dire que le chef de l’Etat a demandé la reprise de la liste à zéro. Selon lui, le chef de l’Etat a simplement voulu savoir les difficultés que rencontre l’agence nationale d’identification des personnes au regards des plaintes de certains citoyens et acteurs politiques.

Un point de la situation lui a donc été fait ; le chef de l’Etat ne pouvant rester indifférents à la souffrance des populations qui expriment des mécontentements.

En dehors des acteurs politiques, une organisation de la société civile a aussi présenté un rapport sur les difficultés rencontrées par les populations par rapport aux listes affichées.

Face à ces difficultés, précise Cyrille Gougbédji, « on ne peut pas être président de la République et ne pas être sensible à ces genres de problèmes».

La demande exprimée par Patrice Talon…

Après avoir écouté le point fait par l’agence d’identification des personnes (ANIP) et le rapport des difficultés énumérées par la Coalition pour des élections pacifiques (la Coscep-Bénin), le président Patrice Talon a demandé qu’une suite favorable soit donnée à la doléance de la Coalition pour des élections pacifiques et donner encore une chance aux populations pour qu’elles ne soient pas victimes des intempéries qui ont affecté l’affichage de certaines listes.

Faut-il le rappeler, l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP) va reprendre l’affichage de la Leip du 1er au 15 octobre 2022. L’annonce a été faite la semaine écoulée par le Gestionnaire mandataire de l’Anip, Cyrille Gougbédji, au cours d’une séance avec la Coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix.