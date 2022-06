Présidentielle en Colombie: Gustavo Petro prend les rênes du pouvoir

Au soir du scrutin présidentiel ce dimanche 19 juin 2022, l’ancien guérillero Gustavo Petro a été élu à la tête de la Colombie et devient ainsi, le premier président de gauche à prendre les rênes du pouvoir dans ce pays.

En Colombie, le socialiste Gustavo Petro, un économiste de 62 ans, a été déclaré victorieux de la présidentielle par le Registre national, en charge de l’organisation du scrutin (99,76% des bulletins dépouillés).

Selon les chiffres publiés par le Registre national, Gustavo Petro a remporté le scrutin avec 50,49% des voix, contre 47,26% pour son adversaire indépendant Rodolfo Hernández. « Aujourd’hui est un jour de fête pour le peuple. Laissez-le célébrer la première victoire populaire », a tweeté le nouveau président.

Le challenger de Gustavo a reconnu sa défaite. « Aujourd’hui, la majorité des citoyens et des citoyennes ont choisi l’autre candidat. (…) J’accepte le résultat tel qu’il est », a déclaré dans un live sur Facebook, Rodolfo Hernández, un ingénieur et entrepreneur millionnaire âgé de 77 ans. « Je souhaite au Dr Gustavo Petro qu’il sache comment diriger le pays et qu’il soit fidèle à son discours contre la corruption. ».

Dans la foulée, le président sortant Iván Duque, a également adressé un message de félicitation au nouveau président. « J’ai appelé Petro Gustavo pour le féliciter en tant que président élu du peuple colombien », écrit-il, « nous avons convenu de nous rencontrer dans les prochains jours pour entamer une transition harmonieuse, institutionnelle et transparente ».

La Colombie est aux prises avec des niveaux élevés de pauvreté, de chômage et de faim. Le pays est aussi touché par la pandémie de covid-19 avec ses conséquences au plan économique.