Présidentielle du 12 avril: la CENA veut publier les grandes tendances sous 48 heures

La Commission Électorale Nationale Autonome s’est fixé un objectif ambitieux pour l’élection présidentielle du 12 avril prochain: rendre publiques les grandes tendances issues du scrutin dans un délai maximum de 48 heures.

Un défi organisationnel majeur que l’institution entend relever grâce à une planification rigoureuse et une exécution sans faille.

L’information a été rendue publique par François Abiola, membre de la CENA, qui a précisé que des dispositions concrètes sont déjà prises pour respecter ce calendrier resserré. Selon lui, la commission a établi un chronogramme précis qu’elle prévoit d’appliquer avec la plus grande rigueur.

Dans les détails, il est prévu que le 13 avril, soit au lendemain du scrutin, l’ensemble des cantines électorales soient rapatriées vers la CENA. Cette étape constitue un maillon essentiel du processus de centralisation des résultats. Si ce calendrier est respecté, la commission estime être en mesure de dégager et de rendre publiques les grandes tendances dès le 14 avril.

À travers cette démarche, la CENA affiche sa volonté de renforcer la transparence du processus électoral et de réduire les délais traditionnellement observés dans la communication des résultats provisoires. Une rapidité d’exécution qui vise également à rassurer l’opinion publique et les acteurs politiques, dans un contexte où la crédibilité et la fluidité du processus électoral sont particulièrement scrutées.

Reste désormais à observer si cette ambition pourra se concrétiser sur le terrain, compte tenu des contraintes logistiques et opérationnelles inhérentes à un scrutin de portée nationale. La CENA, en tout cas, semble déterminée à tenir le pari.