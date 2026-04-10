Présidentielle du 12 avril 2026: restrictions exceptionnelles à Cotonou pour la journée du vote

À l’occasion de l’élection présidentielle prévue le dimanche 12 avril 2026, la mairie de Cotonou annonce une série de mesures exceptionnelles destinées à garantir le bon déroulement du scrutin sur l’ensemble du territoire communal.

Dans un communiqué rendu public le 3 avril 2026, le maire de la ville, Luc Gnacadja, informe qu’il sera formellement interdit, ce jour-là, de 6 heures à 20 heures, d’organiser toute manifestation publique dans la commune.

Cette interdiction concerne également la tenue des marchés, ainsi que l’ouverture des débits de boissons et établissements assimilés.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des mesures d’ordre public prises pour assurer un climat de sérénité, de sécurité et de discipline civique durant le scrutin présidentiel.

L’autorité municipale appelle, à cet effet, les populations à faire preuve de civisme, de responsabilité et de patriotisme, afin de contribuer à la réussite de ce rendez-vous démocratique majeur.

Le communiqué précise par ailleurs que le commissaire central ainsi que les commissaires d’arrondissement de la ville de Cotonou ont reçu instruction de veiller au respect strict de ces mesures sur toute l’étendue de la commune.

La mairie compte sur la collaboration des citoyens pour permettre un déroulement paisible et ordonné du vote.