Présidentielle du 12 avril 2026: la CENA valide le spécimen du bulletin unique

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu lundi 09 février 2026, une séance consacrée à la validation du spécimen du bulletin unique de l’élection présidentielle prévue pour le 12 avril 2026.

La rencontre s’est déroulée dans la salle de conférences de l’institution, en présence des représentants des candidats en lice.

Le duo présidentiel Wadagni–Talata était représenté par la colistière Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, tandis que le duo Hounkpè–Hounwanou, porté par le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), était représenté par Abdoulaziz Yarou Brisso.

À l’ouverture des travaux, le président de la CENA, Sacca Lafia, a rappelé l’objet de la séance et invité les participants à examiner avec rigueur la maquette du bulletin unique destinée à l’élection du Président de la République et de son Vice-président. Une présentation détaillée du document a ensuite été faite, suivie d’une projection permettant d’apprécier la disposition des éléments graphiques, notamment le positionnement des logos des différentes candidatures.

À l’issue de cet examen, les représentants du FCBE ont validé le spécimen proposé, tout en formulant une observation relative à un léger repositionnement de leur logo. Une requête qui, selon les explications fournies par la CENA, ne pouvait plus être prise en compte à ce stade avancé du processus électoral.

De son côté, la représentante du duo de la mouvance présidentielle a exprimé le souhait de voir le logo de leur candidature légèrement agrandi sur le bulletin unique.

En réaction à ces différentes observations, le président de la CENA, en lien avec la Direction générale des élections, a rassuré les parties prenantes quant à la disponibilité de l’institution à examiner l’ensemble des remarques formulées, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette séance de validation s’inscrit dans la logique de transparence, de concertation et de rigueur que revendique la CENA, à quelques semaines d’un scrutin présidentiel présenté comme déterminant pour l’avenir politique du pays.