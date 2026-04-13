Présidentielle de 2026: grande mobilisation au soir du scrutin au siège de campagne de Fidjrossè

Au soir du scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026, les militants et sympathisants du ministre d’État Romuald Wadagni, candidat à l’élection, se sont retrouvés au siège de campagne du duo candidats.

Tout au long de la soirée, ce point de ralliement a accueilli de nombreux partisans venus suivre l’évolution des premières tendances issues des bureaux de vote. Dans une ambiance empreinte de ferveur, les échanges se sont multipliés autour du déroulement du scrutin et des échos en provenance de plusieurs localités.

Musique, discussions et moments de convivialité ont ponctué cette fin de journée électorale, marquant la clôture d’une campagne jugée intense par les soutiens du duo candidat.

Si certaines tendances ont été perçues comme favorables, les responsables et militants ont néanmoins insisté sur la nécessité de retenue. Tous ont rappelé que seules les proclamations officielles de la Commission électorale nationale autonome feront foi.

Aperçu brièvement au siège de campagne, le candidat Romuald Wadagni a adopté une posture mesurée, laissant transparaître un message de calme et de discipline dans le respect du processus qui se poursuit.

Les ggrandes tendances de la la Commission électorale nationale autonome seront connues dans les 48 heures selon la promesse faite par l’institution en charge de l’organisation des élections.

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