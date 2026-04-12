Présidentielle de 2026 au Bénin: la Peosc signale des irrégularités à plusieurs endroits

Des irrégularités auraient été relevées lors du scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026 au Bénin.

À travers un dispositif de 1 200 observateurs déployés dans les postes de vote sur l’ensemble du territoire national, la Plateforme électorale des organisations de la société civile (PEOSC) a fait état de plusieurs manquements aux règles encadrant le déroulement du vote.

Dans une déclaration rendue publique et lue par Étienne Adossou, ancien général de l’armée et membre de la salle de situation de la plateforme, il est indiqué que certains bureaux de vote ont ouvert en dehors des horaires fixés par la loi électorale, laquelle prévoit une ouverture à 7 heures.

Selon les données analysées par la plateforme à 10 heures, 1 114 postes de vote sur les 1 200 observés, soit 74,5 %, ont effectivement démarré les opérations à 7 heures. Toutefois, parmi ces postes, environ 23 auraient ouvert avant l’heure légale.

Des cas précis sont cités. À PV01 EPP Lac Agbodjedo, dans l’arrondissement 3 de Cotonou (Littoral), l’urne aurait déjà contenu des bulletins à 6h20. Une situation similaire est signalée à PV01 EPP Ténonrou, à Kika dans la commune de Tchaourou (Borgou), où l’urne aurait été remplie à 6h45.

À Agblangandan, dans la commune de Sèmè-Podji, au poste de vote n°1 (PV01) de la place publique Agbalilamè, la plateforme affirme que des bulletins se trouvaient déjà dans l’urne avant 6h30.

Selon la déclaration rapportée par Banouto, le président du poste de vote aurait reconnu la présence de plus de 120 bulletins dans l’urne, alors que les supposés votants n’avaient émargé dans aucun registre.

À Ouanho, dans la commune d’Avrankou, le premier vote aurait été enregistré à 6h50. La PEOSC signale également des retards d’ouverture dans certains centres, notamment à PV01 EPP Kalé, à Kihouhou dans la commune de Banikoara (Alibori), qui aurait ouvert à 9h29, ainsi qu’à PV02 EPP Fombawi, dans la commune de Nikki.

Par ailleurs, la plateforme indique que les trois membres des postes de vote étaient présents dans 98,38 % des cas observés, un élément qu’elle souligne dans son bilan provisoire.

Au terme de sa déclaration, la PEOSC a appelé la Commission électorale nationale autonome à veiller au maintien du bon déroulement des opérations électorales. Elle a également invité les parquets territorialement compétents à assurer le suivi des infractions relevées.

À l’endroit des populations, la plateforme a exhorté les électeurs à poursuivre l’accomplissement de leur devoir civique dans le calme et la paix.