Benin Web TV
LIVE

Présidentielle au Bénin: l’Union africaine félicite Romuald Wadagni et salue un scrutin pacifique

L’Union africaine (UA) a adressé ses félicitations à Romuald Wadagni suite à sa victoire à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Elections Générales 2026 au Bénin
374vues
Présidentielle au Bénin: l’Union africaine félicite Romuald Wadagni et salue un scrutin pacifique
Publicité
1 min de lecture
Google News

Dans un communiqué rendu public, l’organisation panafricaine a salué le déroulement du scrutin, qu’elle a qualifié de globalement pacifique avant d’exprimer ses vives félicitations au président elu.

La mission d’observation déployée par l’UA pour accompagner le processus électoral a rendu un rapport préliminaire dans lequel elle souligne que les opérations de vote se sont déroulées dans un climat d’apaisement sur l’ensemble du territoire.

L’Union africaine a également relevé une forte mobilisation des électeurs et une participation jugée satisfaisante, malgré quelques irrégularités observées localement, qui n’auraient pas entaché le caractère crédible du scrutin.

Dans sa note, l’UA a encouragé les acteurs politiques à poursuivre un dialogue constructif, conformément aux principes démocratiques, afin de favoriser la stabilité et la cohésion nationale dans la phase post-électorale.

L’organisation a également exprimé son espoir de voir les résultats définitifs proclamés dans les délais prévus par la législation béninoise.
L’Union africaine a finalement formulé ses félicitations au peuple béninois pour avoir choisi la voie du calme et de la responsabilité civile durant l’élection, ainsi qu’aux institutions nationales impliquées dans l’organisation du scrutin.

Articles liés

Présidentielle du 12 avril 2026: le détail des irrégularités constatéesPrésidentielle du 12 avril 2026: le détail des irrégularités constatéesPrésidentielle 2026 au Bénin: la Cour justifie l’annulation de certaines voixPrésidentielle 2026 au Bénin: la Cour justifie l’annulation de certaines voixAssemblée Nationale: Trois nouveaux visages font leur entrée au Palais des GouverneursAssemblée Nationale: Trois nouveaux visages font leur entrée au Palais des GouverneursAssemblée nationale: Joseph Djogbénou sera investi président de la 10ᵉ législature ce mercrediAssemblée nationale: Joseph Djogbénou sera investi président de la 10ᵉ législature ce mercredi
Merci pour votre lecture — publicité