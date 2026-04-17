Présidentielle au Bénin: l’Union africaine félicite Romuald Wadagni et salue un scrutin pacifique

L’Union africaine (UA) a adressé ses félicitations à Romuald Wadagni suite à sa victoire à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin.

Dans un communiqué rendu public, l’organisation panafricaine a salué le déroulement du scrutin, qu’elle a qualifié de globalement pacifique avant d’exprimer ses vives félicitations au président elu.

La mission d’observation déployée par l’UA pour accompagner le processus électoral a rendu un rapport préliminaire dans lequel elle souligne que les opérations de vote se sont déroulées dans un climat d’apaisement sur l’ensemble du territoire.

L’Union africaine a également relevé une forte mobilisation des électeurs et une participation jugée satisfaisante, malgré quelques irrégularités observées localement, qui n’auraient pas entaché le caractère crédible du scrutin.

Dans sa note, l’UA a encouragé les acteurs politiques à poursuivre un dialogue constructif, conformément aux principes démocratiques, afin de favoriser la stabilité et la cohésion nationale dans la phase post-électorale.

L’organisation a également exprimé son espoir de voir les résultats définitifs proclamés dans les délais prévus par la législation béninoise.

L’Union africaine a finalement formulé ses félicitations au peuple béninois pour avoir choisi la voie du calme et de la responsabilité civile durant l’élection, ainsi qu’aux institutions nationales impliquées dans l’organisation du scrutin.