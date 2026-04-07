Présidentielle au Bénin: cinq grandes centrales syndicales appellent à soutenir Romuald Wadagni

Cinq organisations syndicales majeures du Bénin ont rendu publique une déclaration collective dans laquelle elles invité les travailleurs et l’opinion publique à soutenir la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Les confédérations signataires, CSA-Bénin, COSI-Bénin, CGTB, UNSTB et CSPIB expliquent que leur démarche s’inscrit dans une analyse approfondie des conditions sociales, du climat du dialogue social et de l’état des libertés syndicales dans le pays.

Elles estiment que ces questions, restées longtemps sans réponses concrètes, justifient aujourd’hui un nouvel engagement politique pour un contrat social renouvelé.

Dans leur déclaration, adoptée après des consultations internes et des rencontres avec les deux principaux duos de candidats en mars dernier, les organisations affirment avoir présenté aux prétendants une vision commune de redynamisation du dialogue social, fondée sur la transparence, la co-construction des politiques publiques et le respect des droits des travailleurs.

Au terme de cette démarche, les syndicats déclarent que les engagements pris par Romuald Wadagni répondent, selon eux, aux attentes d’un changement de paradigme dans les relations entre l’État et le monde du travail. Sur cette base, ils ont décidé de soutenir officiellement sa candidature, estimant qu’elle offre une opportunité de rupture avec les pratiques qui ont fragilisé la confiance sociale.