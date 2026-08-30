Présidentielle 2027 : le premier secrétaire du PS Olivier Faure candidat à la primaire de la gauche pour une France « plus juste »

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, a confirmé dimanche 30 août 2026, dans le journal de 20 heures de TF1, sa candidature à la primaire de la gauche en vue de l’élection présidentielle de 2027. Le député de Seine-et-Marne affirme vouloir porter « une France plus juste » et dit s’opposer en priorité à une arrivée de Marine Le Pen à l’Élysée.

« Je suis candidat à la présidence de la République, (…) parce que (…) je veux porter une France plus juste », a déclaré Olivier Faure sur le plateau de la chaîne. Il dirige le PS depuis avril 2018 et représente la 11e circonscription de Seine-et-Marne à l’Assemblée nationale depuis 2012.

Interrogé sur ses priorités, il a résumé son engagement par une formule : « Mon obsession, c’est que l’année prochaine nous ne finissions pas avec l’héritière de la dynastie Le Pen à l’Élysée », a-t-il affirmé, en référence à la présidente du Rassemblement national.

Questionné sur ses relations avec La France insoumise, Olivier Faure a également visé son rival dans la primaire, Raphaël Glucksmann : « Je n’en peux plus de cette gauche qui parle exclusivement d’un combat avec la gauche. Moi, je me bats contre la droite et contre l’extrême droite », a-t-il déclaré.

Un Parti socialiste divisé sur la primaire

L’annonce intervient alors que le PS reste divisé sur l’opportunité même d’organiser une primaire à gauche pour 2027, une partie des cadres du parti redoutant une confrontation ouverte avec La France insoumise. Réélu à la tête du PS en septembre 2021 avec 73,49 % des suffrages des militants, Olivier Faure conduit le parti depuis plus de huit ans.

La primaire doit désigner le représentant de la gauche pour le premier tour de l’élection présidentielle, prévu en 2027. Ses modalités précises, dont le calendrier définitif, restent encore à arrêter entre les différentes formations concernées.