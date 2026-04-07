Présidentielle 2026: Romuald Wadagni promet de poursuivre la transformation des villes béninoises

Dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadagni, candidat du ticket Mariam Chabi Talata, a réaffirmé son engagement à poursuivre la modernisation du tissu urbain au Bénin.

Lors de ses messages de campagne, le candidat de la mouvance présidentielle a placé l’amélioration du cadre de vie des citadins au centre de son message. Selon le candidat, le développement urbain constitue un enjeu majeur pour répondre aux défis démographiques, économiques et environnementaux auxquels est confronté le pays.

Romuald Wadagni a souligné que la transformation des villes doit permettre à la fois d’améliorer les conditions de vie des habitants, d’optimiser l’organisation spatiale des agglomérations et de renforcer la compétitivité économique des zones urbaines.

Parmi les axes proposés, il a annoncé la poursuite des travaux d’assainissement des centres urbains et l’extension des réseaux d’eau potable et d’électricité, afin de réduire les disparités entre quartiers.

Il a également évoqué des projets d’aménagement des voiries et des espaces publics, destinés à faciliter la circulation des personnes et des biens, tout en favorisant la sécurité routière.

Romuald Wadagni a mis l’accent sur l’importance de la planification urbaine pour anticiper l’évolution rapide des villes, notamment face à la croissance démographique. Il a indiqué que des stratégies d’aménagement concertées seront mises en place pour encadrer l’expansion des zones périurbaines, tout en préservant les ressources naturelles et les espaces à vocation agricole.

Le candidat a aussi évoqué la nécessité d’un partenariat plus étroit avec les collectivités locales, qui doivent être dotées des moyens techniques et financiers pour conduire des initiatives d’uniformisation des services municipaux. À cet égard, il a promis un renforcement des capacités des communes, à travers des formations et des outils de gestion adaptés.

En appelant à la mobilisation des électeurs autour de son projet, Romuald Wadagni a souligné que la transformation des villes n’est pas seulement une question d’infrastructures, mais un vecteur d’inclusion sociale et de création d’opportunités économiques pour tous. Il a conclu que des villes mieux organisées contribueront à une meilleure qualité de vie et à une croissance soutenue pour l’ensemble du pays.