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Présidentielle 2026 : Romuald Wadagni attendu à Parakou ce jeudi

Dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, est annoncé à Parakou ce jeudi 26 mars pour une série d’activités politiques à forte portée symbolique.

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Elections Générales 2026 au Bénin
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Présidentielle 2026 : Romuald Wadagni attendu à Parakou ce jeudi
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Cette visite s’inscrit dans une dynamique de proximité avec les populations du septentrion, considérées comme un enjeu électoral majeur dans la course à la magistrature suprême. À travers cette étape, le candidat entend renforcer son ancrage territorial et consolider le soutien autour de son projet de société.

Parakou, principale ville du nord du Bénin, constitue un carrefour politique stratégique. Le déplacement de Romuald Wadagni dans cette localité intervient dans un contexte où plusieurs acteurs politiques multiplient les initiatives pour mobiliser leurs bases.

Selon les informations relayées, cette visite devrait être marquée par des rencontres avec les militants, les leaders d’opinion ainsi que différentes couches socioprofessionnelles. L’objectif est de présenter les grandes orientations de son programme et convaincre davantage d’électeurs.

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Déjà, le projet de société du candidat semble trouver un écho favorable auprès d’une partie des populations locales, certains responsables politiques et observateurs estimant qu’il répond à des préoccupations concrètes, notamment en matière de développement économique et d’équilibre régional.

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