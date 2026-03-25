présidentielle 2026: « Nous voulons aller à un taux de participation élevé », Assan Séïbou
Invité dimanche 22 mars sur Canal 3 Bénin, le député Assan Seïbou, directeur de campagne du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, a expliqué les raisons des appels à mobilisation citoyenne observés ces dernières semaines.
Selon Assan Seïbou, ces rassemblements ont pour objectif d’inciter les électeurs à se rendre massivement aux urnes le jour du scrutin.
« Nous voulons aller à un taux de participation élevé, parce qu’il s’agit de la présidentielle. Nous avons besoin que les gens valident ce que nous avons fait. Nous avons besoin qu’ils adhèrent massivement à ce que nous disons », a-t-il déclaré.
Le directeur de campagne a rappelé que lors du double scrutin législatif et communal du 11 janvier 2026, les taux de participation n’avaient pas atteint un niveau jugé satisfaisant, avec respectivement 36,74 % et 36,67 %. Ce faible taux, selon lui, s’expliquerait par une « mauvaise appréciation » de la composition du corps électoral et de la liste électorale.
Assan Seïbou a également souligné que la mouvance présidentielle a parcouru le pays pour écouter les préoccupations des populations, notamment leurs inquiétudes sur la continuité du développement après la fin du mandat de Patrice Talon.
Il estime que ces préoccupations peuvent influencer la participation électorale et doivent être prises en compte dans la mobilisation des électeurs.
Tout en affirmant qu’un taux de participation élevé renforcerait la « crédibilisation » du système électoral, Assan Seïbou a tenu à préciser que légalement la validité du scrutin ne dépend pas d’un seuil minimal de participation : « Quel que soit le niveau de taux de participation, c’est sur la base des participants qu’on va délibérer », a-t-il expliqué.
La campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle d’avril 2026 est prévue pour démarrer le 27 mars 2026.