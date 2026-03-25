présidentielle 2026: « Nous voulons aller à un taux de participation élevé », Assan Séïbou

« Nous voulons aller à un taux de participation élevé, parce qu’il s’agit de la présidentielle. Nous avons besoin que les gens valident ce que nous avons fait. Nous avons besoin qu’ils adhèrent massivement à ce que nous disons », a-t-il déclaré.



Le directeur de campagne a rappelé que lors du double scrutin législatif et communal du 11 janvier 2026, les taux de participation n’avaient pas atteint un niveau jugé satisfaisant, avec respectivement 36,74 % et 36,67 %. Ce faible taux, selon lui, s’expliquerait par une « mauvaise appréciation » de la composition du corps électoral et de la liste électorale.



Assan Seïbou a également souligné que la mouvance présidentielle a parcouru le pays pour écouter les préoccupations des populations, notamment leurs inquiétudes sur la continuité du développement après la fin du mandat de Patrice Talon.