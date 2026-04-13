Présidentielle 2026: « L’inquiétude du taux de participation est gommée », Éric Houndété

Au soir du scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026, le président par intérim du parti Les Démocrates, Éric Houndété, actuellement en difficulté au sein de sa formation politique, s’est exprimé au siège de campagne du duo candidats Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, à Fidjrossè.

Prenant la parole devant les militants et sympathisants rassemblés pour la soirée électorale, Éric Houndété a estimé que les inquiétudes initiales liées au taux de participation avaient été levées grâce à l’engagement collectif.

Selon lui, la mobilisation observée est le fruit du travail de tous les acteurs impliqués sur le terrain. Il a déclaré que les résultats enregistrés permettaient désormais d’attendre sereinement la proclamation officielle des chiffres par la Commission électorale nationale autonome.

Fort de son expérience électorale, l’intervenant a souligné le caractère exceptionnel de la participation enregistrée. Il a affirmé n’avoir jamais atteint un taux de 95 % de participation dans son propre village lors des précédentes consultations auxquelles il a pris part.

Mais cette fois ci, précise t-il, le duo candidats a su mobiliser jusqu à 95% de l’électorat dans son fief traditionnel. Cette performance, selon lui, a été réalisée grâce à l’effort collectif et s’est reproduite dans plusieurs localités du pays.

« l’inquiétude du taux de préparation est gommée grâce au travail de chacun. C’est le travail de nous tous., Maintenant nous pouvons aller dormir en attendant que la CENA dise que nous avons gagné« , a confié Éric Houndété.

« Moi qui ai participé à plusieurs élections, je n’ai jamais réussi à faire 95% de taux de participation dans mon propre village, mais nous l’avons fait grâce au travail de tous. Nous avons eu 95% de taux de participation et cela s’est passé un peu partout« , a confié Éric Houndété lors de la soirée électoral organisée au siège de campagne du duo Wadagni-Talata à Fidjrossè.

La déclaration s’est achevée dans une atmosphère de confiance et d’attente disciplinée, les militants étant invités à patienter jusqu’à la communication des résultats provisoires par l’organe électoral compétent.