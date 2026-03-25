Présidentielle 2026: le MPL soutient le duo Wadagni–Talata et appelle à la mobilisation générale

Le parti a aussi lancé un appel à une mobilisation générale de ses structures, militants et sympathisants en vue du scrutin.



Dans un communiqué rendu public à l’issue d’une réunion de son état-major, le MPL s’est dit convaincu de la « vision politique » portée par le tandem avec lequel il entend s’aligner pour les échéances électorales à venir. Le parti a salué la discipline et l’organisation observées dans le cadre de cette dynamique, qu’il décrit comme nécessaire à la structuration de l’action politique nationale.



Le Mouvement Populaire de Libération appelle ainsi ses membres à s’engager activement dans la campagne, estimant que ce choix stratégique traduit sa volonté d’être « responsable et engagé pour l’avenir du Bénin ».