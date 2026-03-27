Présidentielle 2026: « Le match n’est pas plié, ce n’est pas un match amical », prévient Paul Hounkpè

« Le match n’est pas plié. Ce n’est pas un match amical. », rassure Paul Hounkpè ce vendredi lors de la présentation de son projet de société au chant d’oiseau de Cotonou.

Face à ses militants et sympathisants, le candidat du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent a voulu dissiper toute idée de fatalité dans cette présidentielle du 12 avril 2026. Si le contexte politique est marqué par de nombreux ralliements autour du candidat de la mouvance, Paul Hounkpè estime que le scrutin reste ouvert et que rien n’est joué d’avance.

« Nous aussi nous avons aussi notre système de sondage. Et nous suivons les débats. Le mental des Béninois est au changement. », rassure Paul HOUNKPÈ, candidat à la présidentielle.

Une candidature assumée, un message de combativité

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À travers cette déclaration, le président de la FCBE a appelé ses partisans à ne pas céder au découragement ni à la résignation. Pour lui, l’élection présidentielle ne saurait être réduite à une formalité, encore moins à une compétition jouée d’avance.

« Ce n’est pas un match amical », a-t-il insisté, soulignant le caractère décisif et engageant du rendez-vous électoral.

La présentation du projet de société a été l’occasion pour le duo Hounkpè–Hounwanou de réaffirmer sa volonté de proposer une alternative politique, axée sur la réconciliation nationale, le dialogue inclusif et la prise en compte des préoccupations sociales des populations.

Un discours à contre-courant du climat ambiant

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Dans un environnement politique dominé par l’idée d’un scrutin verrouillé, la sortie de Paul Hounkpè tranche avec le discours ambiant. Elle vise à rappeler que, malgré les rapports de force actuels, le vote reste l’ultime arbitre et que chaque citoyen conserve le pouvoir de peser sur l’issue du scrutin.