Présidentielle 2026 : le duo Hounkpè–Hounwanou dévoile son projet de société à Cotonou

Le duo candidat Paul Hounkpè – Hounwanou procédera, ce vendredi 27 mars 2026, à la présentation officielle de son projet de société dans le cadre de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

La cérémonie est prévue au Chant d’Oiseaux, à Cotonou, et réunira responsables politiques, militants, sympathisants ainsi que des acteurs de la société civile.

À travers cette rencontre, le tandem entend exposer sa vision pour le Bénin, articulée autour des priorités économiques, sociales et institutionnelles qu’il souhaite défendre devant les électeurs.

Cette présentation marque une étape importante de leur campagne, à l’heure où les différents duos candidats entrent dans la phase active de confrontation des projets. Précisons que Paul Hounkpè à travers son projet de société entend amener les Béninois à rebâtir leur fierté perdue.