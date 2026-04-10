Présidentielle 2026: la mission d’observation de la CEDEAO engage des échanges avec la HAAC

À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, une délégation de la mission d’observation électorale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a multiplié ses rencontres avec les institutions nationales chargées du bon déroulement du processus électoral, notamment avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication.

Au centre des échanges figurent les conditions et les mécanismes de régulation de la couverture médiatique de la campagne, un élément jugé crucial pour la transparence et l’équité de l’information à la veille du vote.

Dans ce cadre, la mission de la CEDEAO a salué l’approche de la HAAC qui vise à encadrer de manière équilibrée la diffusion des messages politiques et à garantir l’égalité d’accès des candidats aux médias, publics comme privés, pendant toute la période de campagne.



Cette visite s’inscrit dans un dispositif plus large d’observation électorale mis en œuvre par la CEDEAO depuis plusieurs semaines au Bénin, sous la conduite de l’ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo, avec plus d’une centaine d’experts déployés pour suivre l’ensemble du cycle électoral, depuis les préparatifs jusqu’au jour du scrutin.



Pour la mission régionale, l’encadrement médiatique tient une place particulière dans l’appréciation de la qualité d’un processus démocratique, notamment dans un contexte où les réseaux sociaux et les médias numériques jouent un rôle grandissant dans la formation de l’opinion.

