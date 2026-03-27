Présidentielle 2026: la Cour constitutionnelle réaffirme son rôle de supervision et de garant des règles

La Cour constitutionnelle a travers un communiqué a fait un rappel du rôle qui est celui de l’institution dans le cadre de l’élection présidentielle de 2026.

Alors que la période électorale entre dans une phase décisive, la haute juridiction souhaite clarifier sa responsabilité dans le respect des textes et des procédures qui encadrent le scrutin.

Dans son message, la Cour constitutionnelle rappelle qu’elle est l’instance suprême chargée de veiller au bon déroulement des opérations électorales, ainsi qu’au respect des principes démocratiques inscrits dans la Constitution et le Code électoral.

Elle se pose en arbitre et en garant du cadre légal, notamment pour ce qui concerne la régularité des candidatures, l’application des règles de transparence et l’examen des éventuelles contestations.

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La Cour rappelle par ailleurs que toutes les instances impliquées dans le processus doivent se conformer aux dispositions en vigueur, et qu’aucune action ne doit contredire les normes établies par la loi. Elle affirme être prête à exercer ses compétences chaque fois que cela sera nécessaire, avec pour objectif de « préserver la confiance des citoyens dans l’organisation et les résultats de l’élection ».

Cette prise de position intervient à un moment où le paysage politique national est en pleine effervescence, avec la montée en puissance de la campagne électorale et les nombreuses déclarations publiques des différents acteurs politiques.

En soulignant son engagement à veiller à la régularité du processus, la Cour constitutionnelle entend également réduire les risques de contentieux post-électoral et assurer une transmission pacifique du pouvoir, conformément aux dispositions constitutionnelles.

L’institution appelle finalement toutes les parties prenantes: autorités administratives, candidats, partis politiques et électeurs à respecter les règles édictées, dans un souci d’apaisement du climat politique et de respect des principes démocratiques qui fondent la République.