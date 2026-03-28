Présidentielle 2026: la Cour constitutionnelle lance la formation de 3 000 délégués électoraux

À moins de trois semaines du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, la Cour constitutionnelle a rendu public le calendrier de formation des 3 000 délégués électoraux qui seront déployés sur l’ensemble du territoire national.

Leur rôle sera déterminant pour assurer le bon déroulement de la campagne et du vote.

Les sessions se tiendront du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026, dans chaque département, sous la supervision des conseillers de la haute juridiction, assistés par les cadres et rapporteurs adjoints de la Cour.

L’objectif est de garantir une préparation homogène et complète, afin que chaque délégué maîtrise ses missions et responsabilités.

Le Président de la Cour, Professeur Cossi Dorothé SOSSA, a insisté sur deux principes fondamentaux: transparence et neutralité absolue.

Les délégués auront pour mission de signaler toute irrégularité, d’assurer la sécurité des opérations de vote et de contribuer à la crédibilité globale du processus électoral.

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