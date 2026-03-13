Présidentielle 2026: la CENA forme les formateurs des agents électoraux

À moins d’un mois de l’élection présidentielle, la Commission électorale nationale autonome renforce son dispositif. Un atelier de formation des formateurs des agents électoraux s’est ouvert jeudi 12 mars 2026 à Cotonou, en vue d’une meilleure préparation du scrutin du 12 avril.

L’atelier a été officiellement lancé par le président de la Commission électorale nationale autonome, Sacca Lafia, entouré des membres du Conseil électoral et des cadres de l’institution. Prévue pour durer deux jours, la session vise à doter les formateurs des outils nécessaires pour encadrer efficacement les agents qui seront déployés le jour du vote.

Les travaux portent sur la maîtrise des responsabilités confiées aux différents acteurs du processus électoral, depuis les membres des postes de vote jusqu’aux coordonnateurs d’arrondissement et de zone, en passant par les points focaux communaux.

Une attention particulière est accordée à l’utilisation des documents électoraux, à la plateforme électronique de transmission des résultats ainsi qu’aux mécanismes de prévention des infractions et de gestion des situations imprévues.Pour la CENA, cette étape est déterminante. Elle doit permettre d’harmoniser les pratiques sur toute l’étendue du territoire et de garantir une organisation rigoureuse du scrutin présidentiel.