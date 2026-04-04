Présidentielle 2026: Hounkpè–Hounwanou prône l’instauration d’un système judiciaire accessible et indépendant

Dans leur projet de société présenté aux électeurs, le duo Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou affichent l’ambition de rendre le système judiciaire plus accessible, plus indépendant et plus efficace pour tous les citoyens, en tant que levier de confiance et de cohésion sociale.

Dans leur message de campagne rendu public récemment, ils estiment que l’accès à la justice constitue un droit fondamental encore trop souvent limité par des obstacles administratifs et des lenteurs procédurales. Ils soulignent que, pour beaucoup de Béninois, les démarches judiciaires demeurent complexes, coûteuses ou peu claires, ce qui contribue à un sentiment de défiance envers les institutions juridictionnelles.

Liberté, impartialité, proximité

Le projet du duo Hounkpè–Hounwanou propose d’abord d’améliorer l’indépendance du pouvoir judiciaire, en renforçant les garanties d’autonomie des magistrats et des acteurs du système judiciaire face à toute forme d’ingérence externe. Ils estiment que cette autonomie est indispensable pour assurer une justice impartiale et égale pour tous, sans distinction de statut social ou de position géographique.

Pour rapprocher la justice des populations, leur programme envisage l’extension des services judiciaires de proximité, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Cela passe par la création de juridictions décentralisées, la numérisation des procédures et des plateformes d’assistance juridique en ligne, ainsi que la simplification des démarches pour les justiciables.

L’objectif est de réduire les délais de traitement des affaires et de faciliter l’accès à l’information pour tous, y compris pour les plus vulnérables.

Renforcement des capacités et lutte contre l’impunité

Le ticket Hounkpè-Hounwanou préconise aussi une restructuration des mécanismes de formation des magistrats et des personnels judiciaires, afin de renforcer les compétences et l’efficience du système. Ce volet inclut des programmes de formation continue, des partenariats avec des institutions internationales et une révision des cadres de carrière pour encourager la performance et l’intégrité.

L’autre axe majeur du programme est la lutte accrue contre l’impunité, en particulier pour les crimes économiques, la corruption et les atteintes aux droits humains. Les candidats affirment que la justice doit être un instrument de paix sociale, capable de sanctionner équitablement tous les comportements qui portent atteinte à l’intérêt général.

Dialogue entre institutions et citoyens

Le dossier judiciaire ne se limite pas, selon le duo, à la seule sphère institutionnelle. Il appelle à une communication transparente entre les juridictions et les citoyens, afin de renforcer la confiance publique. Des campagnes de sensibilisation, des plateformes de retours citoyens et des outils de médiation sont envisagés pour faire de la justice non seulement une institution, mais une composante intégrée de la vie sociale.

En présentant ces propositions sur le plan national, Paul Hounkpè et Judicaël Hounwanou entendent répondre à ce qu’ils considèrent comme une aspiration profonde des Béninois : voir une justice accessible, indépendante et performante, capable de protéger les droits de chacun tout en favorisant un climat de responsabilité civique et de sécurité juridique.