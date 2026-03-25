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Présidentielle 2026: Guy Mitokpè annonce ce mercredi son rapprochement avec le duo Wadagni-Talata

En direct de la salle des fêtes Espace Divine à Cotonou, l’ancien porte-parole du parti Les Démocrates, Guy Mitokpè, s’apprête à faire une déclaration de presse de soutien au duo candidats Romuald Wadagni-Chabi Talata.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Elections Générales 2026 au Bénin
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Présidentielle 2026: Guy Mitokpè annonce ce mercredi son rapprochement avec le duo Wadagni-Talata
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L’ancien député avait fait l’annonce sur sa Page Facebook le mardi 24 mars 2026. Ainsi, officiellement, l’ancien responsable à la communication du parti de l’opposition devient un soutien du candidat de la mouvance.

La déclaration officielle de Guy Mitokpè permettra de confirmer les contours exacts de ce rapprochement. Précisons que l’acteur politique a quitté le parti Les Démocrates avant même que cette dernière n’affiche officiellement sa ligne directrice par rapport à la conduite à tenir en vue des élections présidentielles du 12 avril 2026.

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