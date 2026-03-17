Présidentielle 2026: concertation en cours entre Les Démocrates et la FCBE
Une rencontre est actuellement en cours entre une délégation du parti Les Démocrates et des représentants de la Force Cauris pour un Bénin Émergent.
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
187vues
Publicité
1 min de lecture
L’information a été rendue publique par Guy Mitokpè, sans davantage de précisions.
Cette concertation s’inscrit dans un contexte de recomposition et de dialogues au sein de l’opposition béninoise, à l’approche de l’élection présidentielle de 2026.
Les discussions en cours pourraient porter sur les perspectives de collaboration politique et les dynamiques unitaires évoquées ces derniers jours par plusieurs acteurs de l’opposition.
Articles liés
Échec du CCO: Antoine Guedou Vissétogbé en explique les causesCôte d’Ivoire : après 10 ans à Tiassalé, Assalé Tiémoko change de cap vers AbidjanCôte d’Ivoire : Henri Joël N’Dri Kouadio et ses proches sortent de prisonCôte d’Ivoire : décès de Guillaume Houphouët-Boigny, fils de Félix Houphouët-Boigny
Merci pour votre lecture — publicité