Présidentielle 2026 au Bénin : une élection disputée dans un rapport de force asymétrique

À mesure que l’échéance présidentielle de 2026 approche, le paysage politique béninois se clarifie moins par la diversité des options que par la disproportion manifeste des forces en présence.

Deux candidats vont s’affronter non comme l’expression d’une compétition démocratique classique, mais comme les pôles d’un rapport de force inédit par son déséquilibre.

D’un côté, un candidat adossé à l’appareil du pouvoir sortant. Il bénéficie d’un soutien total et structuré, porté par l’héritage politique du régime de Patrice Talon. Les leviers sont nombreux et puissants : autorités locales et communales mobilisées, grands électeurs disciplinés, administration alignée (les cadres nommés par le régime et qui travaillent pour la continuité), ressources financières sans véritable contrainte visible, sans oublier l’appui des deux principales formations politiques désormais hégémoniques.

Dans ce camp, la campagne ne commence pas avec l’ouverture officielle. Elle est permanente, diffuse, institutionnalisée.

Face à cette machine, un second candidat apparaît dans une posture radicalement différente, un candidat presque nu politiquement. Son parti sort affaibli des élections couplées du 11 janvier 2026, délesté de cadres, privé d’élus, sans moyen ni accès aux réseaux d’influence décisifs, ni de relais territoriaux solides, ni de marges financières crédibles. Il porte un projet, peut-être une conviction, mais la politique moderne ne se gagne plus à la foi seule.

À cela s’ajoute une forme de disqualification sociale: railleries, scepticisme populaire, fatalisme ambiant quant à ses chances réelles d’accéder au pouvoir.

Ce déséquilibre n’est pas un simple avantage compétitif. Il est structurel. Il transforme l’élection en procédure et le vote en ratification. Dès lors, la question n’est plus de savoir qui convaincra les électeurs, mais qui contrôle les conditions mêmes de l’expression électorale. Dans ce contexte, parler de compétition relève presque de l’abus de langage.

Ce contraste nourrit une perception de plus en plus partagée dans l’opinion publique. Pour une frange significative des Béninois, la présidentielle de 2026 ne relèverait plus d’un choix, mais d’une désignation. Le vote subsisterait, mais son pouvoir décisionnel serait largement neutralisé par un système verrouillé en amont. Le suffrage devient un rituel de validation plutôt qu’un instrument d’alternance.

Cette lecture, qu’on peut juger excessive ou pessimiste, n’est pas née du hasard. Elle est le produit d’une accumulation de signaux politiques : concentration du jeu partisan grâce aux réformes politiques dont l’effet est la marginalisation progressive des forces dissidentes.

Mais ppour les partisans du pouvoir en place, tant qu’il y a deux candidatures, il y a compétition. Et tant que la compétition électorale subsiste, l’alternance et la démocratie sont en marche.

La présidentielle de 2026 s’annonce donc moins comme un affrontement d’idées que comme un test de crédibilité du système lui-même. Non pas pour savoir qui gagnera, mais pour mesurer jusqu’où une démocratie peut aller lorsque l’équilibre des forces cesse d’être un principe et devient une exception.

Le danger n’est pas la victoire annoncée d’un camp. Les démocraties survivent aux majorités écrasantes. Le vrai risque est ailleurs : dans l’installation durable d’un système où l’alternance devient théorique, où la compétition se fragilise et où le citoyen finit par douter de l’utilité même de son bulletin.

