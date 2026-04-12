Présidentielle 2026 au Bénin: Sacca Lafia salue un scrutin apaisé et bien organisé

Le président de la Commission électorale nationale autonome, Sacca Lafia, a dressé un premier bilan du déroulement du scrutin présidentiel ce dimanche 12 avril 2026.

Appréciant le déroulement des opérations de vote, il a indiqué que le scrutin s’est déroulé dans un climat globalement apaisé et bien organisé à travers le pays.

Dans une déclaration faite à la presse en fin de matinée, il a précisé que, malgré quelques incidents mineurs, l’essentiel des bureaux de vote ont ouvert et fonctionné normalement, conformément au calendrier établi par la CENA.

Il a souligné que les équipes sur le terrain ont assuré le bon déroulement des opérations, du début à la clôture des urnes.

Sacca Lafia a également salué l’engagement des électeurs, affirmant que la forte participation a été notée dès les premières heures de la matinée dans la majorité des centres de vote.

Selon lui, cette mobilisation témoigne de l’intérêt manifesté par les citoyens pour cet exercice démocratique majeur.

Le président de la CENA a remercié l’ensemble des acteurs impliqués: agents électoraux, forces de sécurité, autorités locales et partenaires techniques pour leur contribution à l’organisation du scrutin.

Il a enfin encouragé toutes les parties prenantes à rester vigilantes jusqu’à la fin de la centralisation des résultats, tout en assurant que l’institution maintiendra sa mission de manière impartiale et transparente.

Ce premier bilan, établi à l’issue de la matinée de vote, met en avant une élection qui s’est déroulée sans perturbations notables, reflétant la capacité des structures en charge à mener à bien un processus électoral d’envergure nationale.