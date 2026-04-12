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Présidentielle 2026 au Bénin: Paul Hounkpè relève quelques irrégularités sur le terrain

Après avoir accompli son devoir civique ce dimanche 12 avril 2026 à Bopa, Paul Hounkpè a fait état de certaines irrégularités observées dans le déroulement du scrutin.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Elections Générales 2026 au Bénin
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Présidentielle 2026 au Bénin: Paul Hounkpè relève quelques irrégularités sur le terrain
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S’exprimant à la sortie du bureau de vote, le candidat a relevé des dysfonctionnements qu’il estime contraires aux règles électorales. Il a notamment attiré l’attention sur des situations qui, selon lui, méritent d’être examinées par les instances en charge de l’organisation du scrutin. Paul Hounkpè a indiqué avoir porté ces observations à la connaissance des responsables électoraux compétents, tout en appelant à la vigilance pour le reste du processus.

Il a insisté sur la nécessité de garantir la régularité des opérations de vote sur l’ensemble du territoire. Le candidat a par ailleurs invité ses militants et sympathisants au calme et au respect des règles en vigueur, en attendant la suite des opérations électorales.

La Commission Électorale Nationale Autonome n’avait pas encore réagi officiellement à ces déclarations au moment de leur diffusion.

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