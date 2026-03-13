Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates disposés à rencontrer la FCBE de Paul Hounkpè

Le parti d’opposition Les Démocrates a annoncé sa disponibilité à échanger avec la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) dirigée par Paul Hounkpè, candidat à l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026.

Le parti d’opposition Les Démocrates a annoncé sa disponibilité à échanger avec la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) dirigée par Paul Hounkpè, candidat à l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026.

Cette décision fait suite à une réunion de la coordination nationale du parti tenue le vendredi 13 mars 2026. À l’issue des échanges, les responsables de la formation politique ont donné leur accord pour que le parti rencontre les candidats qui solliciteraient un dialogue, ouvrant ainsi la voie à une discussion avec la FCBE.



L’initiative de cette démarche revient à Paul Hounkpè. Dans un communiqué rendu public quelques jours plus tôt, le secrétaire exécutif national de la FCBE a lancé un appel aux forces politiques et aux acteurs se réclamant de l’opposition afin de participer à une assise de concertation.

L’objectif annoncé est de créer un cadre commun de dialogue et d’action politique baptisé « Forces coalisées pour un Bénin émergé ».



Selon le projet porté par la FCBE, cette rencontre devrait permettre de rapprocher les différentes sensibilités de l’opposition et de construire une dynamique collective à l’approche de la présidentielle.

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