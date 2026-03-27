Présidentielle 2026 au Bénin: l’éducation et emploi, une priorité pour Paul Hounkpè

L’éducation, la formation et l’emploi occupent une place de choix dans le projet de société du challenger du candidat Romuald Wadagni.

En effet, le candidat Paul Hounkpè a une offre fournie pour les sous secteurs de l’éducation, pour la formation et pour l’emploi des jeunes. Outre le reversement des Aspirations au métier d’enseignant, le candidat entend travailler pour l’adéquation de la formation au besoin du marché.

Le candidat Paul Hounkpè entend également renforcer les infrastructures éducatives tout en mettant l’accent sur la qualité des formations. Ci-dessous ce que propose le candidat dans son projet de société.

Message du duo Hounkpè- Hounwanou

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BENINOISES, BENINOIS,

MES CHERS COMPATRIOTES,

Notre nation se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son histoire. Un tournant exigeant, un tournant grave, mais aussi un tournant porteur d’espérance, si nous savons collectivement nous hisser à la hauteur des défis qui s’imposent à nous.

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Car le monde change, et il change vite. Entre le dérèglement climatique, les tensions géopolitiques croissantes, la montée des logiques de puissance et les inégalités qui s’aggravent, chaque nation est appelée à se redéfinir, à se renforcer, à se réinventer.

Dans ce contexte, le Bénin ne peut plus se permettre l’hésitation. Il doit se prendre au sérieux. Il doit assumer son destin.

Cela suppose, pour nous, de bâtir un système politique fondé sur le consensus et la confiance, d’améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations, de garantir une éducation de qualité, socle du développement durable, d’assurer l’accès équitable aux soins de santé, et de préserver ce bien précieux qu’est le vivre-ensemble, en renforçant la sécurité et en garantissant les droits humains.

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Mais au-delà des institutions, c’est aussi un état d’esprit que nous devons promouvoir :

celui du patriotisme, de la responsabilité et de l’éthique publique.

Nous devons combattre sans relâche la corruption, rejeter les pratiques de provocation sociale, et restaurer le respect du au peuple béninois.

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C’est dans cet esprit que notre parti, la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), avec ses alliés et ses candidats, soumettent à votre appréciation un projet de société ambitieux :

« rebatir ensemble la fierté béninoise ».

Ce projet repose sur des principes clairs : le dialogue, la recherche du consensus, et la fidélité à l’idéal démocratique issu de la conférence nationale des forces vives de 1990, qui demeure le socle de notre pacte républicain.

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Durant les prochaines semaines, nous aurons l’occasion de vous présenter les grandes orientations de ce projet. Certes, le temps médiatique est limité. Mais le débat, lui, ne doit pas l’être. Il doit se poursuivre partout : dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, jusque dans les hameaux les plus reculés.

Car notre conviction est simple : aucune réforme durable ne peut se faire sans le peuple, ni contre le peuple.

Mes chers compatriotes,

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permettez-moi d’aborder ici un pilier essentiel de notre avenir : l’éducation, la formation et l’emploi.

Aujourd’hui, ce secteur stratégique est confronté a à des difficultés profondes, structurelles et persistantes.

Il s’agit notamment :

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de l’inadéquation des programmes d’études aux réalités du marché de l’emploi ;

de l’insuffisance criante des infrastructures, entrainant des effectifs pléthoriques dans les salles de classe et les amphithéâtres ;

de la précarité des personnels enseignants, notamment les Ame, du manque de formation continue, du blocage des carrières et de la démotivation générale ;

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de l’insuffisance des centres de formation technique et des pôles universitaires spécialisés ;

des dysfonctionnements dans la gouvernance universitaire, marques par des nominations contestées ;

des difficultés liées à l’accès a l’enseignement préscolaire ;

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des défaillances dans la gestion des stages et de l’insertion professionnelle ;

et enfin, d’un taux de chômage des jeunes qui demeure préoccupant.

Face à cette situation, notre responsabilité est claire : agir vite, agir juste, agir durablement.

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C’est pourquoi nous prenons devant vous des engagements fermes :

nous améliorerons les conditions de vie et de travail des enseignants, en procédant à la régularisation de la situation des Ame, à travers leur intégration dans la fonction publique, en fonction de leur ancienneté.

Nous rétablirons la justice salariale, en débloquant les avancements et en assurant les reclassements équitables.

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Nous investirons dans la formation continue, à travers des programmes de recyclage et de perfectionnement des enseignants.

Nous relancerons les enseignement maternel et primaire, en le rendant effectivement gratuit et obligatoire, tout en réorganisant les cantines scolaires.

Nous recruterons des enseignants qualifies et construirons des infrastructures adaptées pour répondre à la massification du système éducatif.

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Nous reformerons en profondeur les œuvres universitaires, afin qu’elles profitent réellement aux étudiants, et mettrons fin à leur privatisation de fait.

Nous veillerons au respect rigoureux du système Lmd, tout en procédant aux réformes institutionnelles nécessaires.

Nous introduirons une formation psychopédagogique renforcée pour les enseignants et reformerons les examens nationaux pour plus d’équité et de crédibilité.

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Nous encouragerons l’auto-emploi des jeunes, en facilitant l’accès au financement et en soutenant les initiatives entrepreneuriales, notamment les start-ups.

Nous procéderons à la relecture de la loi sur l’embauche et toute la législation sur l’emploi, afin de garantir davantage la sécurité et la dignité des travailleurs.

Nous réorganiserons le volontariat, pour en faire un véritable levier d’insertion professionnelle.

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Enfin, nous restaurerons la démocratie universitaire, en rétablissant l’élection des doyens et vice-doyens par leurs pairs.

Mes chers compatriotes,

notre ambition est claire : refonder l’école béninoise, réconcilier la formation avec l’emploi, et redonner espoir à notre jeunesse.

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Car il n’y a pas de nation forte sans une jeunesse formée, confiante et engagée.

Le moment est venu de rebâtir.

Le moment est venu de nous rassembler.

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Le moment est venu de redonner au Bénin sa fierté.

Ensemble, relevons ce défi.