Présidentielle 2026 au Bénin: le NDI déploie une mission d’évaluation préélectorale

Cette délégation se rendra dans le pays du 16 au 20 février pour analyser l’environnement électoral et rencontrer l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral, y compris les autorités, les partis politiques et les organisations de la société civile.



La mission est composée de personnalités de haut niveau, incluant d’anciens chefs d’État et des experts internationaux spécialisés dans les élections. Son objectif principal est d’apprécier l’état d’avancement des préparatifs en vue de l’élection présidentielle, mais aussi de mesurer la qualité du climat politique, la liberté d’expression et les conditions de participation de toutes les parties prenantes.



Le communiqué du NDI souligne que cette initiative s’inscrit dans l’engagement de l’organisation en faveur de scrutins transparents, inclusifs et crédibles, conformes aux standards internationaux, dans un contexte où le Bénin s’apprête à vivre une transition politique importante à l’issue du second mandat constitutionnel du président en exercice.



Les conclusions de la mission seront rendues publiques à l’issue des travaux, offrant une première photographie de l’environnement électoral béninois à quelques semaines du premier tour du scrutin.