Présidentielle 2026 au Bénin : le CEROW entre en scène pour porter la mobilisation autour de Wadagni

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la mouvance présidentielle renforce son dispositif de mobilisation. Le Cercle des Élites de Romuald Wadagni (CEROW) a été officiellement lancé le dimanche 22 mars à Abomey-Calavi, avec l’ambition de stimuler une participation électorale significative et d’ancrer durablement l’action politique du candidat Romuald Wadagni.

La cérémonie, organisée à la salle des fêtes « Le Privilège » de Zoca, a réuni un public diversifié composé d’étudiants, de jeunes, de femmes, d’artisans et de conducteurs de taxi-moto. Une affluence qui témoigne de l’intérêt suscité par cette initiative dans un contexte où la participation électorale constitue un enjeu majeur de légitimité.

Dans son intervention, le président du CEROW, Brice Houndi, a donné le ton en appelant à une mobilisation sans délai. « Nous n’allons pas attendre que le candidat vienne sur le terrain pour agir. Le travail commence maintenant », a-t-il lancé, insistant sur la responsabilité des élites dans la dynamique électorale. Au-delà de la simple victoire, l’enjeu est de garantir une légitimité forte à travers une participation significative. Le CEROW s’est ainsi fixé pour objectif d’atteindre au moins 50 % de taux de participation, dans un contexte où l’abstention tend à fragiliser la portée des mandats électifs.

Brice Hondi

Reprenant une image marquante, les organisateurs ont comparé la succession politique à une corde tissée entre héritage et renouveau. « C’est autour de l’ancienne corde solide qu’on tisse la nouvelle », ont-ils expliqué, soulignant la nécessité de s’appuyer sur les acquis du pouvoir en place pour construire une continuité durable. Croissance économique en progression, infrastructures routières, amélioration de l’accès à l’eau et à l’électricité…, autant d’indicateurs brandis pour justifier la nécessité de préserver et prolonger les réformes engagées.

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Dans cette logique, Romuald Wadagni est présenté comme le candidat de la continuité, capable de « garder la maison Bénin » et d’inscrire le pays dans une trajectoire de développement durable. Son projet de société, « Plus loin, ensemble », structuré autour de six pôles de développement, vise notamment à territorialiser les politiques publiques et à rapprocher les retombées économiques des populations.

« Efficacité, oui ; durabilité, c’est plus sûr »

Le CEROW entend s’appuyer sur un maillage territorial déjà existant. « Nous sommes partout », ont affirmé ses responsables, en mettant en avant des années d’actions auprès des jeunes, des femmes, des artisans et des communautés locales.

L’objectif affiché est de transformer cette présence en levier de mobilisation électorale, mais aussi en outil d’accompagnement des politiques publiques après l’élection. Le cercle se veut ainsi une interface entre gouvernance et société, capable de formuler des propositions pour renforcer l’ancrage social de l’action gouvernementale.

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cerow

Si l’échéance du 12 avril reste le point de convergence immédiat, les promoteurs du CEROW insistent sur une ambition plus large. Il ne s’agit pas seulement de gagner une élection, mais de construire une adhésion durable autour du projet politique porté par Romuald Wadagni.

« Efficacité, oui ; durabilité, c’est plus sûr », résume l’un des messages clés du lancement. Une manière d’affirmer que l’engagement du cercle se prolongera au-delà du scrutin, dans une logique d’accompagnement stratégique du pouvoir.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance festive, rythmée par des animations culturelles et des échanges entre participants. Mais derrière cette atmosphère conviviale, le message politique est sans équivoque : à l’approche du scrutin, la bataille de la participation est désormais ouverte, et le CEROW entend y jouer un rôle central.