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Présidentielle 2026 au Bénin : le calendrier de formation des agents électoraux dévoilé

À quelques semaines du scrutin du 12 avril, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé au lancement de la formation des acteurs électoraux dans les communes.

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Elections Générales 2026 au Bénin
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Présidentielle 2026 au Bénin : le calendrier de formation des agents électoraux dévoilé
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Au Bénin, les préparatifs de l’élection présidentielle se poursuivent activement. Ce samedi 21 mars 2026, la Commission électorale nationale autonome a rendu public le calendrier de passage de ses équipes dans les communes pour la formation des agents électoraux.

Cette opération concerne notamment les Coordinateurs d’arrondissement ou de zone, leurs assistants ainsi que les points focaux communaux, qui jouent un rôle clé dans l’organisation du scrutin.

Selon le document signé par le Directeur général des élections, Boukey Abou Souley Adam, douze équipes ont été mobilisées pour parcourir l’ensemble du territoire national.

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L’objectif est de mieux préparer les acteurs de terrain, d’harmoniser les pratiques et d’assurer une bonne organisation du vote dans toutes les communes.

L’intégralité du document

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