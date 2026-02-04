Présidentielle 2026 au Bénin: la HAAC ouvre les accréditations pour les journalistes étrangers

À un peu plus de deux mois de l’élection présidentielle béninoise prévue le 12 avril 2026, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a lancé l’ouverture des accréditations pour les journalistes étrangers désireux de couvrir le scrutin, annonce l’institution dans un communiqué publié le 4 février 2026.



Selon le texte officiel, les professionnels des médias internationaux sont invités à soumettre leurs demandes d’accréditation exclusivement en ligne via le site internet de la HAAC, à l’adresse www.haac.bj, sous la rubrique dédiée aux services et accréditations.



Chaque dossier doit impérativement préciser, dans l’objet de la demande, qu’il s’agit de la « couverture médiatique de l’élection du duo président et vice-président de la République de 2026 », et inclure l’identité complète du journaliste, le nom de l’organe de presse représenté ainsi que la fonction occupée au sein de ce média.



La HAAC a fixé au vendredi 27 février 2026 à 17 heures la date limite de dépôt des candidatures, après quoi aucune nouvelle demande ne sera prise en compte.



Cette ouverture d’accréditation vise à garantir une couverture internationale organisée et encadrée du processus électoral, dans un contexte où la présidentielle constitue un rendez-vous majeur de la vie politique béninoise.

