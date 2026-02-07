Présidentielle 2026 au Bénin: la Cour constitutionnelle lance le recrutement de ses délégués

À moins de deux mois de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, la Cour constitutionnelle du Bénin a annoncé, ce vendredi 6 février 2026, l’ouverture d’une vaste campagne de recrutement de délégués électoraux chargés d’assurer l’observation du scrutin sur l’ensemble du territoire national. Dans un communiqué signé par le secrétaire général de l’institution, l’appel à candidatures a été rendu public pour mobiliser des citoyens qui participeront à la supervision des différentes phases du vote, notamment dans les bureaux de vote. Les dossiers de candidature doivent être déposés en ligne via la plateforme dédiée : erecrutement.courconstitutionnelle.bj, du 7 février au 7 mars 2026 à minuit.

Les postulants doivent être de nationalité béninoise, inscrits sur les listes électorales et répondre à des critères de qualification et de moralité définis par la haute juridiction.



La Cour a détaillé les niveaux d’études exigés selon les catégories de délégués : du BEPC pour les délégations de centre de vote jusqu’au BAC+4 pour les délégués départementaux, en passant par le BAC +3 pour les délégués communaux et le Baccalauréat pour les délégués d’arrondissement.



Cette initiative s’inscrit dans la mission constitutionnelle de la Cour, qui vise à renforcer la transparence et la régularité des opérations électorales, en particulier lors de l’organisation d’un scrutin présidentiel.