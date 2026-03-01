Benin Web TV
Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA dévoile le calendrier électoral et les grandes échéances

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié le calendrier officiel de l’élection présidentielle prévue au 12 avril 2026, lançant ainsi la phase active du processus électoral.

Le · MàJ le
Elections Générales 2026 au Bénin
Selon ce chronogramme, la campagne du premier tour s’ouvrira le 27 mars et s’achèvera le 10 avril à minuit. Plus de sept millions d’électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour départager les deux duos en lice.

Du côté de la mouvance présidentielle, le ticket est conduit par Romuald Wadagni, avec Mariam Chabi Talata comme colistière. L’opposition est représentée par Paul Hounkpè, accompagné de Judicaël Hounwanou.

La proclamation des résultats provisoires du premier tour est attendue pour le 14 avril 2026. En cas de second tour, la CENA prévoit une nouvelle période de campagne allant du 27 avril au 8 mai, avant un scrutin fixé au 10 mai 2026.

Les résultats provisoires de ce second tour devraient être rendus publics le 12 mai.
Par ailleurs, la Commission rappelle que les recours éventuels contre ses décisions devront être introduits au plus tard le 6 mars 2026, conformément aux textes électoraux en vigueur.

Avec ce calendrier désormais officiel, la course à la magistrature suprême entre dans sa phase décisive entre les deux duos candidats.

