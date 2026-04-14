Présidentielle 2026 au Bénin: Abdoulaye Bio Tchané salue la « victoire sans équivoque » du président élu

​Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), le président du Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané, a adressé un message solennel de félicitations au vainqueur du scrutin du 12 avril.

Saluant un plébiscite national, le leader du BR y voit une validation claire des réformes engagées. Par la voix de son président, le Bloc Républicain a officiellement pris acte des résultats issus des urnes. Dans un communiqué empreint de solennité, Abdoulaye Bio Tchané a exprimé sa « profonde satisfaction » face à l’issue d’un processus électoral qui, selon lui, confirme l’ancrage démocratique du Bénin.

​Une adhésion populaire massive

​Pour le patron du parti au cheval cabré, les chiffres rapportés par la CENA ne souffrent d’aucune contestation. Il décrit une victoire « sans équivoque », soulignant que le projet de société porté par le président élu a su fédérer les citoyens au-delà des clivages géographiques.

​« Elle traduit l’adhésion massive des Béninoises et des Béninois, de toutes conditions sur l’ensemble des douze départements de notre pays », a-t-il précisé, mettant en avant la force du lien entre la vision du candidat et les attentes du peuple.

​Le système partisan au cœur du succès

​Au-delà de la personnalité du vainqueur, Abdoulaye Bio Tchané a tenu à souligner la vitalité du modèle démocratique béninois. Il a notamment mis en exergue le taux de participation élevé, y voyant un signe de confiance renouvelée des électeurs envers les institutions et les réformes structurelles.

​Selon le message, ce scrutin valide particulièrement les mutations liées au système partisan, perçues comme un levier de stabilité et de clarté pour l’avenir politique de la nation. Pour le leader du BR, cette mobilisation exceptionnelle est le témoignage d’un peuple « qui croit en l’avenir » et se reconnaît dans la trajectoire proposée.

​Des vœux de réussite pour le nouveau quinquennat

​En conclusion de son adresse, Abdoulaye Bio Tchané a formulé des vœux de succès pour l’exercice de ces hautes fonctions. Invoquant la sagesse divine, il a appelé de ses vœux une présidence placée sous le signe de la clairvoyance et de la résilience, afin de guider le pays vers « la paix, l’unité et la prospérité ».

​Cet acte de reconnaissance renforce l’image de cohésion de la mouvance et ouvre officiellement la voie à la transition vers ce nouveau mandat, alors que le pays attend désormais la confirmation finale de la Cour Constitutionnelle.