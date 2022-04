Présidentielle 2022: Melenchon et Hidalgo appellent à soutenir Macron au 2nd tour, Zemmour pour le Pen

La maire de Paris, Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste, a appelé ses partisans à soutenir le président sortant Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle.

« A l’issue de ce premier tour, les résultats comme l’abstention témoignent d’une France divisée […] Alors, pour que la France ne bascule pas dans la lutte de tous contre tous, je vous appelle à voter […] pour Emmanuel Macron », a lancé Anne Hidalgo lors d’une conférence de presse à Paris. Quant au candidat du mouvement Reconquête Éric Zemmour qui, à l’issue du premier tour de la présidentielle en France, obtient 7,1% des voix, il appelle à voter au second tour pour la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, affirme Reuters.

Aussi, le candidat de La France insoumises Jean-Luc Mélenchon, qui arrive troisième à l’issue du premier tour de la présidentielle en France, appelle ses partisans à ne pas voter au second tour pour la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen.

La candidate des Républicains à la présidentielle française, Valérie Pécresse, a reconnu dimanche sa défaite à l’issue du premier tour et annoncé son intention de voter pour la réélection du président sortant lors du second tour prévu pour le 24 avril.

« Malgré les profondes divergences que j’ai martelé tout au long de la campagne, je voterais en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l’arrivée au pouvoir de Marine le Pen », a déclaré M. Pécresse. « Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom, mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m’ont honoré de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures » du choix fait au second tour.