Près d’un millier de nigériens « mendiants » rapatriés du Sénégal (Photos)

Des centaines de mendiants nigériens à Dakar, ont été rapatriés du Sénégal sur ordre des autorités nigériennes. Ils sont arrivés à l’aéroport du Niamey, dans la nuit du jeudi à vendredi 25 mars 2022.

Alerté par un reportage d’une chaine sénégalaise qui a mis à nu les conditions précaires des centaines de migrants nigériens qui s’adonnent à la pratique de la mendicité au Sénégal en particulier à Dakar, la capitale sénégalaise, le gouvernement nigérien a pris ses dispositions pour le rapatriement de ses ressortissants au pays.

Après que le président Mohamed Bazoum a convoqué une réunion sur le phénomène de la mendicité et donné des instructions nécessaires, des centaines de ressortissants nigériens ont embarqué à bord d’un avion spécialement affrété par le gouvernement nigérien pour les rapatrier au Niger. Quelques 530 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont pris place dans le premier vol et un second vol qui va ramener plus de 400 personnes était prévu pour la journée du samedi.

«L’image de notre pays est traînée dans la boue, c’est pourquoi le gouvernement veut prendre ce phénomène à bras-le-corps», a déclaré le ministre nigérien de l’Intérieur, Hamadou Adamou Souley, au pied de la passerelle de l’avion.

Trafic illicite de migrants

Pour les autorités nigériennes, il ‘agit d’un trafic illicite de migrants: «Il s’agit d’un trafic illicite de migrants et de la traite de personnes organisés par des groupes criminels en direction de certains pays voisins et même au-delà», a assuré le président Mohamed Bazoum. Un message repris par le ministre de l’Intérieur samedi: «Ce n’est pas la misère qui est à la base (de ce phénomène) mais des réseaux mafieux organisés qui procèdent à la traite et au trafic de ces êtres humains».

Les autorités nigériennes ont également décidé de rapatrier leurs ressortissants qui sont dans des situations similaires dans d’autres pays outre le Sénégal comme l’Algérie.