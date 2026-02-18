Près de 20 ans après « Garçon », Koxie en tête de liste de Sarah Knafo dans le 14e à Paris

Il y a quelques mois, Zohran Mamdani a frappé

fort en accédant à la tête de New York. Ancien rappeur connu sous

le nom de Mr. Cardamom, il s’est taillé une place

de choix dans la gauche démocrate grâce à un style direct et des

idées sociales assumées. Durant les primaires, il capte l’attention

avec une parole fluide et percutante. Bien avant son engagement

politique, ses morceaux rendaient hommage à ses racines indiennes

et à l’Ouganda, son pays de naissance. Sur scène comme face à

Andrew Cuomo, il manie la formule avec la

précision d’un artiste aguerri, rappelant l’efficacité d’un couplet

signé Kendrick Lamar.

Cependant, le passage du studio aux urnes ne constitue pas une

première. D’autres figures ont déjà troqué les projecteurs musicaux

pour l’arène publique. Aujourd’hui, c’est Koxie

qui surprend en revenant sous le feu des projecteurs. Cette fois,

elle ne reprend pas le micro pour rapper, mais s’affiche en femme

politique, prête à écrire un nouveau chapitre loin des

platines.

Koxie, une icône du rap français

Souvent associée à son tube culte des années 2000, « Garçon

si t »enlèves la cédille ça fait garcon, et gare aux cons ma

fille… », Koxie a marqué toute une génération. Née à

Neuilly-sur-Seine, elle a rapidement montré une attirance pour le

spectacle, entre cours de théâtre et hip-hop aux prestigieux

Cours Florent, avant de tenter sa chance aux

États-Unis. De retour en France, elle fonde l’école FAME en 1998,

tout en se lançant dans le cinéma avec “Les Mauvais

Joueurs” en 2005. Son single « Garçon » sort en 2007

et devient un phénomène instantané, tandis que son refrain

“Gare aux cons” résonne partout, accumulant plus de 2

millions de vues sur YouTube dès 2008.

Malgré ce succès fulgurant, l’artiste doit relever le défi du

rebond après un tube. Son album “Le Prince Charmant” et

son second single “Ma meilleure amie” ne rencontrent pas

le même engouement, mais l’artiste se réinvente vite. Elle explore

la web-série avec “Buzz-moi” en 2011, puis la radio de

2014 à 2017, d’abord sur “Virgin Tonic” aux côtés de

Camille Combal, puis sur NRJ avec Manu

Levy. Elle innove ensuite avec son podcast “À

Table” en 2019, rassemblant des personnalités comme

Jennifer Ayache et Justine

Fraïoli. Entre vie de famille et médias, Koxie construit

ainsi un parcours équilibré et créatif, loin du simple statut de

one-hit wonder.

Koxie débarque dans l’arène politique !

Koxie a prouvé qu’elle savait se réinventer à chaque étape de sa

carrière. Loin de rester prisonnière de son tube culte,

celle qui a adopté un nouveau look a su exploiter sa notoriété

pour explorer de nouveaux horizons, passant de la radio au coaching

en prise de parole et communication après 2017. Son parcours

illustre parfaitement les défis et opportunités auxquels

sont confrontés les artistes dans l’industrie du divertissement

moderne, et démontre une capacité d’adaptation rare et

impressionnante.

Aujourd’hui, l’interprète de Prince Charmant franchit

un nouveau cap en se lançant en politique. D’après Paris Match

France, elle sera tête de liste dans le XIVe arrondissement à

Paris aux prochaines municipales, derrière Sarah

Knafo. Cette candidature sans étiquette lui permet de

faire une percée rapide dans les sondages et de se positionner

comme une figure incontournable du second tour. Une nouvelle étape

surprenante mais logique pour cette quadragénaire habituée à se

réinventer.

De la musique à la politique : la

rencontre qui change tout

Laura Cohen alias Koxie raconte comment tout a commencé il y a

un an, lorsqu’elle a contacté Sarah Knafo via Instagram. « J’ai

contacté Sarah Knafo il y a un an parce que je suis coach en prise

de parole et que je trouvais les siennes brillantes »,

confie-t-elle. Ce premier message a donné lieu à un long échange

puis à une rencontre où les deux femmes ont surtout parlé de leur

vie personnelle. « Nous nous sommes parlé de nos vies, comme

deux femmes. On s’est appréciées. Nous avons peu abordé la

politique », ajoute-t-elle, tout en soulignant son admiration

pour le pragmatisme et la clarté des propositions de

la compagne d’Eric Zemmour. Quelques mois plus tard, la

trentenaire se lance officiellement dans la course au fauteuil de

maire et propose à l’ex-chanteuse de porter ses messages

publiquement. La coach accepte sans hésiter, voyant dans le

XIVe arrondissement un choix évident, lié à ses souvenirs

d’adolescence et à ses premiers pas dans la musique et le

spectacle.