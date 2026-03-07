Prépa Mondial 2026: le tournoi d’Amman menacé par les tensions au Moyen-Orient

Prévu ce mois-ci à Amman, le tournoi amical auquel devait participer le Nigeria national football team pourrait être délocalisé en Europe en raison des tensions régionales, tandis que l’Iran envisagerait déjà de se retirer de la compétition.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient pourraient bouleverser le programme international du Nigeria. Les Super Eagles devaient participer ce mois-ci à un tournoi amical à quatre nations initialement prévu à Amman, en Jordanie. La compétition devait réunir le pays hôte, , ainsi que l’Iran national football team et le Costa Rica national football team. Mais l’évolution de la situation dans la région, marquée par les tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran, pourrait contraindre les organisateurs à revoir leurs plans.

Selon Colin Udoh, ancien responsable des relations médias des Super Eagles, le tournoi pourrait finalement être déplacé sur le continent européen. L’analyste affirme également que la sélection iranienne envisagerait de se retirer de la compétition. « Une source de la NFF m’indique que le mini-tournoi que les Super Eagles devaient disputer ce mois-ci sera délocalisé, probablement en Europe, en raison de la situation au Moyen-Orient. Mais l’Iran n’y participera plus », a-t-il écrit sur X.

