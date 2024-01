Prépa CAN : l’Algérie écrase le Togo

-Publicité-

Dans le cadre de la préparation de la CAN 2023, qui débute le 13 janvier prochain en Côte d’Ivoire, l’Algérie affrontait le Togo ce vendredi soir dans un match amical. Sans trembler, les Fennecs l’ont largement emporté sur le score de 3-0.

Dans une rencontre à huis clos et diffusée uniquement sur un live Facebook, les hommes de Djamel Belmadi ont rapidement ouvert le score en première période grâce à Ramy Bensebaïni (0-1, 20e). La pause survenait sur cette courte différence. Mais les Fennecs vont faire le break en seconde période.

L’inaltérable Islam Slimani y est allé de son but (0-2, 55e) avant que Bensebaïni (0-3, 70e) ne s’offre le doublé pour permettre à l’Algérie de faire le large. Une victoire rassurante pour les Algériens qui semblent prêts à reconquérir le titre qu’ils ont remporté en 2019. Les Fennecs auront d’ailleurs l’occasion de peaufiner leur préparation mardi face au Burundi avant de s’envoler pour la Côte d’Ivoire et défier l’Angola en ouverture de la CAN le 15 janvier prochain.

En attendant le début de la nouvelle édition de la Coupe d’Afrique des nations, les amoureux du football africain pourront continuer à profiter des matchs amicaux des équipes qualifiées. Ce samedi, la Côte d’Ivoire, pays organisateur, affronte la Sierra Leone (18h, GMT+1). De son côté, la Tunisie et la Mauritanie croiserons les crampons. Enfin, il y aura un duel intéressant entre le Mali et la Guinée-Bissau à 20h.