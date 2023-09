Prépa CAN 2023: deux chocs pour l’Algérie en octobre

-Publicité-

Après le face-à-face avec le Sénégal, soldé par une victoire à Dakar (1-0), l’Algérie va livrer deux autres rencontres, en octobre prochain, face au Cap-Vert et contre l’Egypte, dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023.

Vainqueur de la 32è édition au Caire, l’Algérie est l’un des grands favoris pour la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. Arrivés premiers en phases éliminatoires, les Fennecs ont engrangé 16 points sur 18, très loin devant la Tanzanie (8 points) et l’Ouganda (7è). Et comme pour maintenir la forme jusqu’au jour J, les Verts enchainent les rencontres amicales avec les cadors du continent.

Après le choc face au Sénégal la semaine dernière, soldé par une victoire 1-0, les poulains du sélectionneur Djamel Belmadi vont livrer en octobre prochain, deux autres matchs. Les Magrébins vont affronter le Cap-Vert et l’Egypte. Les Verts seront d’abord opposés au Cap-Vert le jeudi 12 octobre au stade du Chahid Hamlaoui de Constantine (20h00), puis se déplaceront à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour affronter l’Egypte, qui reçoit à l’occasion le lundi 16 octobre.

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des nations débutera le 13 janvier et se tiendra jusqu’au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. 24 nations avec le pays hôte vont animer ces quatre semaines de compétition qui désigneront le successeur du Sénégal, vainqueur de la dernière édition et candidat à sa propre succession. Les fans de football attendent avec impatience le tirage au sort, qui aura lieu le 12 octobre prochain, pour connaître les groupes et les affiches de cette prestigieuse compétition.

