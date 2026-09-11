Premiers secours à la maison, les essentiels à garder sous la main

La Journée mondiale des premiers secours tombe ce samedi 12 septembre 2026. L’occasion est concrète à la maison, où une petite trousse bien pensée peut permettre de nettoyer une plaie, couvrir une brûlure légère ou protéger une blessure en attendant une prise en charge adaptée.

Au Bénin, la Croix-Rouge a encore renforcé cette année les formations de proximité. En février, 144 personnes âgées et accompagnants ont été initiés aux gestes de base à Dogbo, Ifangni et Aguégués, avec des séquences consacrées notamment à la conduite à tenir face à une personne qui respire, qui ne respire pas ou présente des signes d’AVC.

Pour une trousse familiale, la Croix-Rouge française recommande d’abord les indispensables de soin et de protection. Compresses stériles, pansements de plusieurs tailles, sparadrap, bandes extensibles, gants jetables sans latex, thermomètre, ciseaux et pince à épiler forment un socle utile pour les petits accidents du quotidien.

Le contenu peut être complété par du sérum physiologique pour nettoyer les yeux ou une plaie, des compresses antiseptiques, un hydrogel destiné aux brûlures superficielles, une poche de froid instantané, un pansement compressif et une couverture de survie. Une fiche avec les contacts d’urgence et ceux d’un proche peut aussi éviter de chercher un numéro au mauvais moment.

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La trousse doit rester facile à atteindre pour les adultes sans être accessible aux enfants. La Croix-Rouge conseille un endroit sec, protégé de la chaleur et de l’humidité, avec un contrôle régulier de l’état du matériel et des dates de péremption.

Disposer du matériel ne remplace pas l’apprentissage des gestes. La Journée mondiale des premiers secours, organisée chaque année le deuxième samedi de septembre, insiste justement sur la formation du grand public. La Croix-Rouge béninoise a déjà multiplié ces initiations dans plusieurs communes, tandis que le ministère béninois du Travail rappelle que les accidents domestiques, les malaises et les brûlures font partie des situations où une réaction adaptée peut compter avant l’arrivée des secours spécialisés.

Une vérification de dix minutes suffit pour repérer ce qui manque, retirer un produit périmé et remettre la trousse à un endroit connu de toute la famille. Son contenu doit ensuite être adapté à l’âge des personnes du foyer, aux traitements éventuels prescrits et aux risques les plus courants à la maison.