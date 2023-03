Premier League: Liverpool s’offre Wolverhampton, Arsenal s’envole au classement

Deux rencontres en retard de la 7è journée de Premier League se déroulaient ce mercredi soir. Liverpool s’est imposé contre Wolverhampton (2-0), tandis que Arsenal a balayé Everton (4-0) pour prendre une avance confortable en tête du classement.

Liverpool s’offre un bol d’air. Après deux matchs sans victoires toutes compétitions confondues, dont une défaite humiliante (5-2) à domicile contre le Real Madrid en Ligue de champions, les Reds se sont relancés ce mercredi soir, lors d’un match en retard de la 7è journée de Premier League. Dans une rencontre maîtrisée, les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés sur le score de 2-0.

Cette victoire a tout de même mit du temps à se dessiner pour Liverpool. Après une première mi-temps sans but, malgré des tentatives des deux côtés, les deux équipes avaient toujours autant de mal à trouver la faille en seconde période. Et on semblait se diriger vers un match nul, mais Virgil van Dijk délivrait Anfield. Sur un centre de Diogo Jota, le néerlandais concluait à bout portant (1-0, 73e). Dans la foulée, Kostas Tsimakas trouvait Mohamed Salah qui doublait la mise (2-0, 77e). Avec cette victoire, Liverpool remonte à la sixième place à six points de Tottenham (4e) qui compte toujours un match de plus que les Reds.

Arsenal s’envole

Dans l’autre rencontre de la soirée, Arsenal recevait Everton, toujours dans le cadre d’un match en retard de la 7è journée de Premier League. Les Gunners avaient l’opportunité de prendre 5 points d’avance sur leur dauphin, Manchester City, en cas de victoire. Une mission facilement accomplie par les hommes de Mikel Arteta, qui se sont imposés sur le score sans appel de 4-0. A la pause, la différence était déjà faite. Saka (40è) et Martinelli (45è) donnaient deux buts d’avance à leur équipe.

Au retour des vestiaires, Arsenal maintenait la pression sur le camp adverse et réussissait à inscrire deux nouveaux buts. Martin Odegaard creusait l’écart pour les siens (3-0, 71è), avant que Martinelli ne s’offre le doublé (4-0, 80è). Avec ce succès, Arsenal reprend 5 points d’avance sur Manchester City et peut croire plus que jamais au titre. De son côté, Everton reste 18e.