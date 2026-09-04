Premier League : Liverpool défie Ipswich Town à Portman Road avec Bradley Barcola dans le groupe

Liverpool effectue son déplacement à Portman Road pour affronter Ipswich Town, dans le cadre de la troisième journée du championnat d’Angleterre de football. Le coup d’envoi de cette confrontation de Premier League entre les Reds et les Tractor Boys est programmé le vendredi 4 septembre 2026 à 21h00, heure française, sur la pelouse du club du Suffolk.

Cette rencontre attire particulièrement l’attention autour de l’attaquant international français Bradley Barcola, susceptible d’effectuer ses grands débuts officiels avec le club de la Mersey. L’ailier tricolore a rejoint les rangs de Liverpool lors des derniers instants du mercato estival, après avoir été transféré en provenance directe du Paris Saint-Germain pour renforcer le secteur offensif de l’effectif britannique.

Les hommes de la Mersey se présentent avec une impérieuse obligation de résultat après une entame de championnat particulièrement poussive et décevante. Liverpool aborde en effet ce rendez-vous sans la moindre victoire au compteur, ayant concédé deux résultats nuls consécutifs sur le même score de parité face à Newcastle United (2-2) puis contre Nottingham Forest (2-2) lors des deux premières journées.

En face, la formation d’Ipswich Town compte s’appuyer sur la dynamique positive acquise lors de son retour dans l’élite anglaise pour tenter de bousculer les Reds devant son public. Le promu a déjà prouvé ses capacités de résistance en signant un premier succès fondateur face à Sunderland sur le score de deux buts à un (2-1) à l’occasion de la journée inaugurale.

Retransmission télévisée en direct

Pour les téléspectateurs et amateurs de football anglais établis sur le territoire français, le diffuseur officiel a calé son dispositif de programmation. La rencontre entre Ipswich Town et Liverpool bénéficie ainsi d’une couverture intégrale et d’une retransmission en direct sur l’antenne de la chaîne payante Canal+ Foot dès le coup d’envoi de la partie.