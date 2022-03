Premier championnat de combat de gifles sous l’égide d’Arnold Schwarzenegger (Vidéo)

Très populaire en Europe de l’Est, le Youtubeur Logan Paul et Arnold Schwarzenegger veulent désormais populariser cette discipline aux États-Unis. L’Arnold Classic est une compétition annuelle de bodybuilding qui se déroule depuis 1989 à Columbus et au vu de l’intérêt suscité par le concours de claques, le Slap Fighting Championship devrait dorénavant être présent chaque année à cet évènement.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.